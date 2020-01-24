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Факти / Lifestyle

Коронавірус дістався до Франції: МОЗ повідомило про два випадки зараження

У Парижі та Бордо (Франція) зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом, епідемія якого спалахнула в Китаї.

Нині важливо якнайшвидше стримати поширення вірусу, – заявила міністра охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін.

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Вона додала, пацієнта в Бордо помістили в окрему палату.

Відомо, що у результаті спалаху коронавірусу в Китаї захворіли вже 875 людей, 26 пацієнтів загинули.

Нагадаємо, через поширення нового типу коронавірусу уряд України ухвалив рішення про створення оперативного штабу на рівні Міністерства охорони здоров’я.

Джерело: 20minutes

Фото: Dreamstime

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