У Парижі та Бордо (Франція) зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом, епідемія якого спалахнула в Китаї.

Нині важливо якнайшвидше стримати поширення вірусу, – заявила міністра охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін.

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Вона додала, пацієнта в Бордо помістили в окрему палату.

Відомо, що у результаті спалаху коронавірусу в Китаї захворіли вже 875 людей, 26 пацієнтів загинули.

Нагадаємо, через поширення нового типу коронавірусу уряд України ухвалив рішення про створення оперативного штабу на рівні Міністерства охорони здоров’я.

Джерело: 20minutes