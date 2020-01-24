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Факти / Lifestyle

З’явився перший знімок коронавірусу з Китаю

Китайський центр з контролю і профілактики захворювань опублікував фотографію коронавірусу 2019 nCoV.

Вченим вдалося зробити знімок вірусу з Китаю за допомогою електронного мікроскопа.

Наразі фото активно поширюють користувачі соціальних мереж.

Коронавірус

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У центрі з контролю і профілактики захворювань заявили, що вчені змогли виділити штам вірусу, завдяки чому можна буде вивчити його структуру.

На знімку можна побачити частки коронавірусу, що виступають, які схожі на сонячну корону, завдяки якій він і отримав свою назву.

Наразі відомо про 875 зафіксованих випадків захворювання новим типом коронавірусу. У результаті зараження загинули вже 26 осіб.

Захворювання поширилося за межі Китаю. Його зафіксували в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Таїланді, В’єтнамі, Сінгапурі, Макао, Тайвані та США.

До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що було ухвалено рішення про створення оперативного штабу у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: Китайський центр з контролю і профілактики захворювань

Фото: Китайський центр з контролю і профілактики захворювань

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