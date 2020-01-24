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Факти / Lifestyle

Коронавірус 2020: чи небезпечно отримувати посилки з Китаю

Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що посилки з Китаю, незважаючи на епідемію коронавірусу, отримувати можна.

– По-перше, ймовірність того, що вірус зможе існувати поза організмом ссавців понад 2 дні, мізерно мала. По-друге, шансів отримати саме через предмети дозу вірусу дуже мало, навіть теоретично, – зазначив Комаровський.

 

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#докторкомаровский #здоровье #безопасность #посылка #китай #коронавирус #вирус #болезнь #новости #вопрос

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, через поширення нового типу коронавірусу уряд України ухвалив рішення про створення оперативного штабу на рівні Міністерства охорони здоров’я.

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