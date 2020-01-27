В Укрпошті заявили, що Всесвітня організація охорони здоров’я не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони у зв’язку з епідемією коронавірусу у Китаї.

– Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, не зафіксовано. Просимо довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію. Особливо таку, де зазначається, що посилки кашляють та чхають, – заявили в Укрпошті.

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Нагадаємо, в Україні постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій через ситуацію з розповсюдженням нового типу коронавірусу.