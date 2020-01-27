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У Києві зафіксували випадок коронавіруса – це не nCoV з Китаю

У Києві виявили перший випадок захворювання на коронавірус, згідно з результатами дослідження державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Однак в МОЗ уточнили, що інформацію подали некоректно. Йдеться не про вірус nCoV з Китаю.

Читайте: В Україні поки немає коронавірусу, для його виявлення можуть створити спецлабораторії – МОЗ

Зазначимо, у світі існує десятки штампів коронавіруса.

Нагадаємо, в Україні постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій через ситуацією з розповсюдженням нового типу коронавірусу.

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