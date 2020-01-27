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В Одесі школи закривають на карантин – дата

В Одесі строком на два тижні з 28 січня школи закриють на карантин.

У садочках групи будуть закриватися, якщо кількість хворих перевищить 20%, – повідомляє у прес-служба мерії.

Читайте: Профілактика грипу: що робити, щоб не захворіти

В Одесі епідемічний поріг з грипу та ГРВІ перевищено на 7,6%, що свідчить про початок епідемічного підйому захворюваності. 74% хворих – діти у віці до 14 років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумській області через загрозу грипу призупинено навчальний процес у 15 школах.

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