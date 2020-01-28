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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Без паніки: Супрун спростувала міфи про коронавірус із Китаю

Уляна Супрун просить українців зберігати спокій, бо жодного апокаліпсису через поширення коронавірусу з Китаю не передбачається.

Екс-міністр охорони здоров’я також наголосила, що поширення в мережі порад щодо споживання вітамінів, БАДів або так званих імуномодуляторів, як і носіння захисних масок – “зайва паніка або ж спроба нажитися на розгубленості людей”.

Супрун запевнила, що коронавірусом неможливо заразитися через поштові посилки та екзотичні фрукти.

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– На фруктах кілька діб можуть бути віріони, але в разі, якщо вони туди потрапили разом із фекаліями хворих людей чи тварин-носіїв. В будь-якому разі, це середовище не підходить для тривалого виживання вірусу під час транспортування фруктів, – наголосила вона.

Також, за її словами, повідомлення про вакцини від коронавірусу – це просто маніпуляція, бо її не існує.

Водночас вона дала кілька загальних рекомендацій, аби бути менш вразливими до будь-яких хвороб:

  • миття рук;
  • збалансоване харчування;
  • достатнє вживання рідини;
  • провітрювання та зволоження приміщень;
  • заняття спортом та фізична активність;
  • здоровий сон.

– У таких умовах вкрай важливо не втрачати навички мислити критично. Швидше за все, разом із новинами про статистику зафіксованих випадків коронавірусу 2019-nCOV та кількості смертей буде з’являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку, а разом з цим просунути різні нібито інноваційні методи профілактики та лікування (до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує), – підсумувала Супрун.

Водночас в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня Україна припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу.

Джерело: Уляна Супрун

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