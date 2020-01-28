Коронавірус із Китаю: у чому небезпека та чи загрожує Україні

Майже порожні вулиці, непрацюючий громадський транспорт, в місто не можна ні заїхати, ні виїхати. Так зараз виглядає китайський мегаполіс Ухань. Він став епіцентром загадкової хвороби – коронавірусу атипічної пневмонії, який почав швидко вражати людей.

Люди падають прямо на вулицях, хворих транспортують до лікарень у справжніх скафандрах. Китайська влада слідом за Уханем ізолює ще 10 міст. Припиняє з ними автомобільне та залізничне сполучення. Таке в китайській історії вперше. Китайці готуються до найгіршого.

В аеропортах з’являються навіть пересувні інфекційні бокси, аби ізолювати хворих якнайскоріше. В Пекіні ж навіть закривають для відвідувачів Заборонене місто – палацовий комплекс китайських імператорів. Без захисної маски нікого в Китаї зараз не побачиш.

Всесвітня організація охорони здоров’я проводить засідання за засіданням. Коронавірус вже вийшов за межі Піднебесної. Він розповсюдився на Таїланд, В’єтнам, Японію, Тайвань, Сінгапур, США, Малайзію, Канаду, Філіппіни, Австралію, Францію, та Південну Корею.

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Геном коронавірусу на 80% збігається із атиповою пневмонією, яка лютувала у світі у 2002-му. Тоді заразилися понад 8 тис. людей. Майже 800 померли.

Вчені з різних країн почали шукати джерела виникнення коронавірусу, щоб дослідити його. Найімовірніше хвороба розповсюдилася з ринку морепродуктів Уханя. Там нелегально продавали змій та птахів. Зараз він очеплений поліцією.

Медики кажуть: небезпека вірусу в тому, що він недосліджений та дуже швидко еволюціонує. Головні симптоми: лихоманка, кашель, діарея та уривчасте дихання. Інкубаційний період – від 2до 12 днів. У хворих на коронавірус можуть виникнути ускладнення – пневмонія та відмова нирок.

Медики радять уникати спілкування з тими, хто відвідував зони ризику та дотримуватися правил гігієни, вживати тільки термічно оброблену їжу. І найголовніше – при перших симптомах звертатися по допомогу.

Додаткові заходи безпеки вже введені в аеропортах України. В Борисполі були перевірені всі пасажири борту, що прибув з китайського міста Санья. Співробітники аеропортів перевіряють усіх пасажирів, які мають симптоми, схожі на коронавірус, крім того, підрозділи летовищ готові реагувати на повідомлення з борту літака.

Найголовніша наразі проблема – як же лікувати небезпечний коронавірус. Ліків від нього поки не існує. Ті, що є, здатні тільки впливати на симптоми, а не причину. На думку екс-очільниці МОЗ Уляни Супрун, одужання залежить від імунітету. Бо відомо, що люди, які померли, мали певні захворювання. Більшість були похилого віку.

Не існує і вакцин від нового вірусу. Ті, хто отримав щеплення від грипу восени, спокійними бути не можуть. У випадку з коронавірусом ця вакцина не спрацює. Кілька європейських лабораторій вже почали розшифровувати новий коронавірус. Треба з’ясувати властивості збудника хвороби. Але результатів доведеться чекати рік або й два. Правда, коли вакцину все ж таки винайдуть, фармкомпанії зароблять на цьому мільярди. Як це відбувалося під час попередніх хвиль нових вірусів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що лікарі розповіли про стан львів’янина з підозрою на коронавірус.