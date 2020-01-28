Лікарі розповіли про стан львів’янина з підозрою на коронавірус

Хлопець, який приїхав з Китаю з ознаками ГРВІ та підозрою на коронавірус, перебуває у задовільному стані, спостерігається незначний риніт.

Про це повідомили у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

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– Проведений експрес-аналіз на грип – результат негативний. Спостерігається незначний риніт. Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів. Всі повторні контрольні аналізи відправлені до ЦГЗ МОЗ України та лабораторного центру, – зазначили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 27 січня у Львів повернувся студент, який навчається в Китаї. Його госпіталізували з підозрою на короновірус. Симптоми хлопця схожі на коронавірус: нежить, кашель і біль у горлі. Медики відправляють всі матеріали на дослідження за кордон.

Джерело: Львівська обладміністрація