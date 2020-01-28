PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Лікарі розповіли про стан львів’янина з підозрою на коронавірус

Хлопець, який приїхав з Китаю з ознаками ГРВІ та підозрою на коронавірус, перебуває у задовільному стані, спостерігається незначний риніт.

Про це повідомили у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Читайте: Как распространяется коронавирус из Китая: онлайн-карта

– Проведений експрес-аналіз на грип – результат негативний. Спостерігається незначний риніт. Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів. Всі повторні контрольні аналізи відправлені до ЦГЗ МОЗ України та лабораторного центру, – зазначили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 27 січня у Львів повернувся студент, який навчається в Китаї. Його госпіталізували з підозрою на короновірус. Симптоми хлопця схожі на коронавірус: нежить, кашель і біль у горлі. Медики відправляють всі матеріали на дослідження за кордон.

Джерело: Львівська обладміністрація

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка