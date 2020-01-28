Пік амбіцій: чому 33 роки – найкращий вік для досягнення мрії

Пік прагнення і амбіцій досягає максимуму у віці 33 років, показало дослідження компанії Bupa, в якому взяли участь дві тисячі дорослих британців.

У цьому віці ми максимально впевнені в собі, володіємо найвищим рівнем енергії та дотримуємося позитивного погляду на життя.

З’ясувалося, що люди, як правило, переслідують чотири ключові цілі одночасно, найбільш поширеними з яких є економія грошей, здорове харчування і прекрасна фізична форма.

Знаходження більшої кількості часу для розслаблення або читання, а ще вживання більшої кількості води були також пріоритетами.

Читайте: Чому з віком збільшується живіт – вчені

Найбільші перешкоди на шляху до успіху – нестача грошей, часу і лінь, визначили дослідники.

Bupa – міжнародна група зі штаб-квартирою у Великій Британії, що займається наданням медичних послуг у 190 країнах світу.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про симптоми кризи середнього віку та як її подолати.