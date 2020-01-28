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Факти / Lifestyle / Здоров'я

“Подяку” лікарям потрібно легалізувати – Радуцький

В Україні можуть законодавчо закріпити доплату за медичні послуги.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький.

За його словами, це дозволить зробити приховані платежі абсолютно офіційними, щоб “лікарі не ховали очі”.

При цьому він зазначив, що знайдуться противники нововведення.

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– Ви ж уявляєте, що почнеться у суспільстві, коли їм скажуть, що треба платити. Усі одразу скажуть, що ніколи ні за що не платили, що все безкоштовно, – вважає Радуцький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив відкрити лікарню Феофанія для усіх українців.

Фото: Dreamstime

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