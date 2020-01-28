Всесвітня організація охорони здоров’я закликає зберігати спокій, а також не рекомендує евакуювати іноземних громадян через епідемію коронавірусу в Китаї.
Згідно з останніми даними щодо коронавірусу, померло 106 людей, ще 4515 – підтверджених випадків зараження пневмонією.
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Крім того, стало відомо, що вірус дістався уже до 14 країни світу – Німеччини.
У США зафіксували п’ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавірусу з Китаю.
Раніше Факти ICTV писали, що МЗС та МОЗ України рекомендують українцям утриматися від поїздок до Китаю через коронавірус, особливо до провінції Хубей та міста Ухань.
Джерело: Сіньхуа
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