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Факти / Lifestyle

ВООЗ не рекомендує евакуювати іноземців з Китаю через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає зберігати спокій, а також не рекомендує евакуювати іноземних громадян через епідемію коронавірусу в Китаї.

Згідно з останніми даними щодо коронавірусу, померло 106 людей, ще 4515 – підтверджених випадків зараження пневмонією.

Читайте: Як поширюється коронавірус із Китаю: онлайн-карта

Крім того, стало відомо, що вірус дістався уже до 14 країни світу – Німеччини.

У США зафіксували п’ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавірусу з Китаю.

Коронавірус

Раніше Факти ICTV писали, що МЗС та МОЗ України рекомендують українцям утриматися від поїздок до Китаю через коронавірус, особливо до провінції Хубей та міста Ухань.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

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