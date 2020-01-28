Як поширюється коронавірус із Китаю: онлайн-карта

Дослідницький центр системних наук та інженерії (CSSE) Університету Джонса Хопкінса у США створив онлайн-карту, де в режимі реального часу відображається інформація про поширення коронавірусу nCoV.
Осередки позначені червоними колами – чим більше коло, тим сильніше зараження. Це залежить від кількості хворих та померлих.
Карта показує актуальну інформацію по всьому світу на основі даних Всесвітньої організацією охорони здоров’я.
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За останніми даними, коронавірус nCoV виявили у 2 886 осіб, його жертвами стали вже понад 80.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям залишити територію Китаю через поширення нового коронавірусу.