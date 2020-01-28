Здоров’я українців – в їх власних руках – політолог Кирило Сазонов

Захист від вірусів та епідемій вірусних захворювань сьогодні повністю покладена на самих громадян. Про це в ефірі телеканалу Прямий заявив політолог Кирило Сазонов, який був зафіксований в Китаї в грудні, а пізніше виявлений і в інших країнах світу.

Що ми зараз бачимо? Епідемія в Китаї, яка, ймовірніше, перейде до нас. Плюс звичайний грип у кінці січня неминучий, і українців поменшає, – два роки тому в США від грипу померли 80 тис. осіб. Держава реагує, є карантин? Ні. Нам залишається захищатися від епідемій самим. Це означає, пити Амізон, який знижує рівень вразливості організму для вірусів, їсти лимони, пити фреші, – зазначив політолог Кирило Сазонов.

Нагадаємо, в грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з’ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу. Крім Китаю, вірус вже розповсюдився в США, Таїланді, Південній Кореї, Японії, Австралії, Франції та Канаді.

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Як раніше повідомлялося, проведені клінічні дослідження підтвердили ефективність препарату Амізон великого виробника лікарських засобів компанії Фармак (Київ) для лікування і профілактики грипу та ГРВІ.

Продукція компанії Фармак експортується в понад 20 країн світу, її портфель налічує 220 продуктових досьє. На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регулятором.

З 2015 року в Фармак працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нині в Україні не зафіксовано зараження новим коронавірусом, але для його виявлення можуть створити спецлабораторії.