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Факти / Lifestyle

Коронавірус у Китаї: першу спеціальну лікарню відкрили за 48 годин

У Китаї відкрилася спеціалізована лікарня Dabie Mountain у місті Хуанган, в яку будуть лікувати людей з коронавірусом.

До слова, госпіталь знаходиться недалеко від Уханю, де і спалахнула епідемія коронавірусу.

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Лікарню відкрили на базі недобудованої будівлі. Волонтери за два дні перетворили порожнє приміщення в медичний центр на 1 000 ліжок. Перші хворі були переведені в нове відділення невідкладної допомоги 28 січня в 22.30 за місцевим часом.

Також в Ухані будується нова лікарня для лікування хворих з коронавірусом. Очікується, що її відкриють наприкінці тижня.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я 30 січня в Женеві скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу в Китаї. Збори відбудуться у штаб-квартирі ВООЗ в Женеві.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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