Легені людини можуть прибирати мутації, викликані палінням – дослідження

Якщо відмовитися від паління, то легені можуть прибирати ракові мутації, спричинені сигаретами. Раніше вважалося, що подібні мутації лишаються назавжди.

Але, згідно з дослідженнями вчених, деякі клітини можуть не лише уникати шкоди від паління, а й відновлювати легені.

Такий ефект був зафіксований навіть у пацієнтів, які курили по пачці сигарет за день протягом 40 років до того, як кинути.

Читайте: Вчені назвали можливу причину смертей від куріння вейпу

За словами вчених, є невелика кількість клітин, які з якихось причин залишилися неушкодженими. Вони поки не мають пояснення, чому так сталося, але порівнюють це зі своєрідним ядерним бункером.

Після того, як курці кидають палити, неушкоджені клітини замінюють ушкоджені і у такий спосіб відновлюють легені.

Раніше Факти ICTV писали, що курців вбивають смоли, а не нікотин.

Джерело: Nature