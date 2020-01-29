МОЗ України нічого не робить для зниження ризику інфікування під час переливання крові – експерт

У 2012 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило Україні $22 млн на зміцнення потужності Національної служби крові, однак донорство як і раніше не розвинене, а ризик інфікування пацієнтів при переливанні дуже високий.

Про це в ході прес-конференції заявила президент міжнародної громадської організації Асcоціація безкорисливого донорства крові ПоКроВа Лариса Вахненко.

Під програми крові були відпущені неймовірні гроші. У 2012 році Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою зміцнення потужності Національної служби крові, моніторингу ситуації з безпекою, поліпшення функціонування референс-лабораторії виділив $ 22 млн. Де ці гроші? Донорство так і не розвинене, питання безпеки крові не вирішене, – підкреслила експерт.

Вахненко зазначила, що в українській державній сфері охорони здоров’я немає ніякого порядку, а статистика не ведеться.

Ми не знаємо, скільки у нас людей взагалі в Україні, не знаємо, потреби лікувальних установ – скільки потрібно донорів і скільки їх потенційно є в кожному місті. Міністерство охорони здоров’я не веде статистику. Немає гарантій забезпечення населення потрібними препаратами. Кров переливає хто і як попало. У нас Служба крові – як корабель, який без капітана та мотора просто бовтається на воді посеред океану, зовсім некерований. Ось така зараз Служба крові, – сказала вона.

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Вахненко також акцентувала увагу журналістів на великій кількості ускладнень у пацієнтів, що з’являються в результаті переливання крові.

Наша організація вже більше 20 років воює з Міністерством охорони здоров’я для того, щоб у нас нарешті було генетичне тестування крові на європейському рівні. Але віз і нині там. Я працювала в інституті, де робиться трансплантація органів. Уявіть собі: робиться трансплантація печінки людині, яка перехворіла на гепатит, і ми йому вливаємо кров з гепатитом. Були й такі випадки. Але їх ніхто не фіксує.

МОЗ не стежить за цим. Добре, що є приватний фракціонатор та якісні препарати. Потрібно в першу чергу, забезпечувати ними населення України, – резюмувала експерт.

У свою чергу, голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександр Шміло заявив, що в Україні 98% хворих на гемофілію були заражені гепатитом С під час переливання крові та препаратів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я. За його словами, держава намагається замовчувати це, щоб не спровокувати скандал.

У нас по країні на величезну кількість станцій, де заготовлюється кров, всього лише дві приватні. Дійсно, там інфікування препаратами зупинено. Там стоїть нове сучасне обладнання. Треба зняти капелюха перед бізнесом, що зроблені кроки щодо усунення такої небезпеки, як інфікування препаратами. Це здорово. Тому, звичайно, повинно бути входження приватних підприємств в галузь заготовки крові, – уклав Шміло.

Нагадаємо, раніше ми писали про донорство крові в Україні – потрібно лише 20 хвилин, щоб врятувати три життя.