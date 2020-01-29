Синоптики прогнозують в Україні у найближчі дні сніг із дощем. Через температуру повітря, що має перепади, на дорогах з’явиться ожеледиця.
У цей період стає небезпечним пересування вулицями і без спеціальних знань не обійтися.
Факти ICTV склали список правил підготовки та поведінки в ожеледь.
- 1. Заздалегідь зробіть на підошви і підбори так звані кригоступи. Є кілька способів: прикріпіть на підбори перед виходом з дому шматок поролону або лейкопластиря; натріть наждачним папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву; або ж намажте підошву клейом Момент і поставте взуття на пісок.
- 2. Краще купувати взуття з підошвою з мікропористої або іншої м`якої основи і без великих підборів.
- 3. Ходити потрібно неспішно, наступаючи на всю підошву.
- 4. Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів.
- 5. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом.
- 6. Не перебігайте дорогу під час снігопаду і в ожеледицю. Пам`ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а, можливо, і до загибелі.
- 7. Дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю у нетверезому стані.
- 8. Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару, щоб на вас не впала бурулька.
- 9. Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, якщо утворилися пухлини – терміново зверніться до травмпункту, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.
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У Києві працюють 13 травмпунктів, куди можна звернутися за допомогою.
Сніг із дощем та перепади температури: як не впасти під час ожеледиці / 3 фотографии
Нагадаємо, Факти ICTV давали прогноз погоди на тиждень з 27 до 31 січня 2020.