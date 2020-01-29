Смерть від грипу на Запоріжжі: 51-річна жінка померла в реанімації

На Запоріжжі зареєстровано вже другий летальний випадок від грипу – у реанімації обласної інфекційної лікарні померла 51-річна жінка.

У неї діагностували грип та двосторонню пневмонію.

На жаль, її привезли до лікарні у тяжкому стані уже на восьмий день хвороби. Врятувати жінку не вдалося.

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Також у неї не було щеплення проти грипу.

Медики закликали у випадку появи перших симптомів грипу (температура 38 градусів та вище, сухий кашель, головний біль, біль в м’язах та суглобах, світлобоязнь, симптоми загальної інтоксикації) негайно звертатись за медичною допомогою.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі від грипу померла дворічна дитина.

Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ