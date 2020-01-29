Всесвітня організація охорони здоров’я 30 січня в Женеві скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу в Китаї. Збори відбудуться у штаб-квартирі ВООЗ в Женеві.

– Я вирішив завтра скликати надзвичайний комітет Міжнародних медико-санітарних правил через новий коронавірус (2019 nCoV), щоб мені повідомили, чи є поточний спалах надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення, – заявив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

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До слова, експерт з інфекційних захворювань професор Юен Квок-Юнг заявив, що вченим Гонконгу вже вдалося розробити вакцину проти коронавірусу 2019-nCoV.