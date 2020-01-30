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Факти / Lifestyle

Чи може маска захистити від коронавірусу – пояснення МОЗ

Маска не дає абсолютного захисту від коронавірусу. Використовувати її потрібно разом з іншими засобами захисту, щоб не створювати помилкового відчуття безпеки.

Якщо ви вирішили використовувати маску, то:

  • вона повинна покривати ніс і рот;
  • вона повинна щільно прилягати, без відступів по краях;
  • замінити маску слід щойно вона стала вологою;
  • не чіпати центральну частину маски руками;
  • не використовувати маску повторно.

Людям з будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію.

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Усі медичні працівники повинні носити звичайну маску під час роботи із пацієнтами і використовувати респіратор рівня N95 і вище під час проведення маніпуляцій, таких як бронхоскопія тощо.

У Центрі громадського здоров’я також нагадали, що наразі немає доказів, що домашні тварини можуть заражатися коронавірусом, але все одно потрібно завжди ретельно мити руки після контакту з домашніми улюбленцями.

Раніше Факти ICTV писали, скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.

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