Чи може маска захистити від коронавірусу – пояснення МОЗ

Маска не дає абсолютного захисту від коронавірусу. Використовувати її потрібно разом з іншими засобами захисту, щоб не створювати помилкового відчуття безпеки.
Якщо ви вирішили використовувати маску, то:
- вона повинна покривати ніс і рот;
- вона повинна щільно прилягати, без відступів по краях;
- замінити маску слід щойно вона стала вологою;
- не чіпати центральну частину маски руками;
- не використовувати маску повторно.
Людям з будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію.
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Усі медичні працівники повинні носити звичайну маску під час роботи із пацієнтами і використовувати респіратор рівня N95 і вище під час проведення маніпуляцій, таких як бронхоскопія тощо.
У Центрі громадського здоров’я також нагадали, що наразі немає доказів, що домашні тварини можуть заражатися коронавірусом, але все одно потрібно завжди ретельно мити руки після контакту з домашніми улюбленцями.
Раніше Факти ICTV писали, скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.