Дієтологи не радять їсти фрукти на ніч – причина

Пізній перекус фруктами може спричинити проблеми з травленням, заважати заснути, а також сприяти набору зайвої ваги.

Так, німецькі дієтологи радять не вживати ананасів або яблук перед сном, оскільки вони посилюють секрецію шлункового соку і провокують печію.

А от фруктоза, яка у великій кількості міститься у фруктах, сприяє припливу енергії і заважає спокійно заснути.

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Пізні перекуси фруктами шкідливі ще й тим, що їжа, яка перетравлюється вночі, затримується в товстій кишці, бродить і призводить до здуття живота.

Спростовують дієтологи і той факт, що фрукти не шкодять вашій фігурі. Навпаки, вони можуть тільки нашкодити, адже зайвий жир накопичується в результаті метаболізму фруктози печінкою.

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Джерело: Fit for Fun