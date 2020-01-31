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Факти / Lifestyle

Коронавірус у Китаї: кількість жертв перевищила 200 осіб

У Китаї від коронавірусу 2019 nCoV померло вже 213 осіб, число тих, що заразилися досягло 9 356 людей.

– За минулу добу число жертв коронавірусу 2019 nCoV збільшилося до 213 осіб, 204 з них загинули в епіцентрі епідемії, провінції Хубей, – йдеться в повідомленні.

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У провінції Хубей, столицею якої є Ухань, 804 осіб перебувають у важкому стані, ще 290 – у критичному.

98 випадків захворювання на коронавірус зафіксовані в 18 країнах світу за межами Китаю.

Нагадаємо, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Джерело: South China Morning Post

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