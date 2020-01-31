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Факти / Lifestyle

Коронавірусу в Україні немає, відкриваються гарячі лінії для пацієнтів і лікарів

В Україні немає жодного випадку зараження китайським коронавірусом. У зв’язку з епідемією в інших країнах все ж з’явилася гаряча лінія для пацієнтів та лікарів.

– У Китаї зафіксовано 9 776 випадків зараження, 213 летальних, у 23 країнах світу виявили коронавірус, – заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.

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До слова, урядова гаряча лінія за номером 1545 запрацює вже сьогодні, а лінія для лікарів і пацієнтів на наступному тижні.

Також Факти ICTV писали, що виробник тест-систем на новий тип коронавірусу вже проводить фінальний етап їх перевірки. Україна замовила чотири тест-системи.

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