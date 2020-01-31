Коронавірусу в Україні немає, відкриваються гарячі лінії для пацієнтів і лікарів

В Україні немає жодного випадку зараження китайським коронавірусом. У зв’язку з епідемією в інших країнах все ж з’явилася гаряча лінія для пацієнтів та лікарів.
– У Китаї зафіксовано 9 776 випадків зараження, 213 летальних, у 23 країнах світу виявили коронавірус, – заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.
Читайте: Ризики залишаються: представник ВООЗ про готовність України протистояти коронавірусу
До слова, урядова гаряча лінія за номером 1545 запрацює вже сьогодні, а лінія для лікарів і пацієнтів на наступному тижні.
Також Факти ICTV писали, що виробник тест-систем на новий тип коронавірусу вже проводить фінальний етап їх перевірки. Україна замовила чотири тест-системи.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+