Що робити у разі підозри на коронавірус 2019-nCoV – інструкція лікарям

Що робити медичним закладам та лікарям у разі підозри у пацієнтів вірусу 2019-nCoV – Міністерство охорони здоров’я України підготувало відповідні рекомендації.

В Україні лікарі мають бути готові до можливих загроз, бо смертельний вірус зафіксовано вже у 21 країні світу.

Дії закладів охорони здоров’я у разі підозри на коронавірус:

Терміново звернутися в лабораторний центр МОЗ, направивши повідомлення за формою 058/о протягом чотирьох годин з моменту виникнення випадку. Взяти зразки матеріалів пацієнтів, у яких підозрюється вірус 2019-nCoV, відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів. Обов’язково заповнити форму 204/0 Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження. Медики, які відбирають матеріал для дослідження, мають бути споряджені засобами індивідуального захисту (респіратор N95 або EU FFP2, захисні окуляри або щиток для обличчя, ізоляційний (захисний) халат, рукавички). Задля уникнення інфікування, зняти й відразу утилізувати засоби захисту. Зразки матеріалів доправляються в регіональні вірусологічні лабораторії відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів, затвердженої наказом №185.

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Як вести пацієнтів у випадку інфекції 2019-nCoV:

негайна ізоляція такого пацієнта з подальшим транспортуванням і госпіталізацією в інфекційний стаціонар з дотриманням вимог протиепідемічного режиму;

профілактика та інфекційний контроль під час надання медичної допомоги такому пацієнту;

спостереження за контактними особами протягом 14 календарних днів;

інформаційно-освітня робота серед пацієнтів щодо загальних правил профілактики ГРВІ.

Нагадаємо, Україна замовила чотири тест-системи для виявлення коронавірусу з Китаю.