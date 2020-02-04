Медичні маски не гарантують захист від коронавірусу – ВООЗ

Використання медичних масок не гарантує захист від зараження новим типом коронавірусу, тому необхідне застосування й інших превентивних заходів.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, носіння маски здатне знизити ризик захворювання.

– Носіння медичної маски може допомогти обмежити респіраторне захворювання. Однак одне лише використання маски не гарантує захисту від інфекції і має супроводжуватися іншими превентивними заходами, серед яких гігієна рук і респіраторна гігієна, – повідомили у ВООЗ.

Читайте: Кількість хворих на коронавірус може бути занижена в десятки разів – вчені

Організація радить одягати маску лише у випадках, коли симптоми дозволяють підозрювати наявність коронавірусу 2019-nCoV.

Також її потрібно використовувати, коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований новим типом коронавірусу.

До слова, представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила, що рівень смертності від коронавірусу 2019-nCoV становить 2,1%.

Джерело: ВООЗ