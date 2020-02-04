Всесвітній день боротьби проти раку щорічно відзначається 4 лютого з 2005 року за ініціативи Міжнародного союзу боротьби з онкологічними захворюваннями (UICC).

У цей день варто нагадати про серйозність захворювання, яке є причиною кожної шостої смерті у світі. Близько 70% летальних випадків припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

Один із факторів високої смертності – звернення за медичною допомогою на пізніх стадіях раку.

Експерти ВООЗ прогнозують, що до 2032 року в світі буде вже 22 млн онкохворих. Страждати від раку буде кожен п’ятий чоловік і кожна шоста жінка.

Рак в Україні у цифрах та фактах

Онкозахворювання перебувають на другому місці після серцево-судинних в структурі смертності населення країни.

Загальна кількість хворих на рак перевищує 1 млн.

Щороку понад 140 тис. українців дізнаються, що у них рак, щодня – 450.

Від злоякісних новоутворень щороку помирають понад 65 тис. українців, 35% з них – люди працездатного віку.

Рак вражає в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.

5 простих правил, як знизити ризик раку

Поява злоякісних пухлин може бути спровокована як генетичною схильністю, так і зовнішніми чинниками.

Тож експерти ВООЗ склали список порад, які допоможуть знизити ризик виникнення раку на 50%:

1. Відмовтеся від куріння та не зловживайте алкоголем. Вживання тютюну є головним фактором появи раку – на нього припадає майже 22% смертей від онкозахворювань. Ризик появи різних онкозахворювань, зокрема раку товстої кишки, молочної залози, легень, нирок і печінки, збільшується разом із кількістю випитого алкоголю. Тому треба знати міру.

2. Збалансоване харчування та відмова від фаст-фуду. Це споживання фруктів, овочів, бобів, цільних зерен, риби, оливкової олії та горіхів. Вилучіть із раціону рафінований цукор, трансжири, їжу швидкого приготування, солодкі напої, червоне та оброблене м’ясо (ковбаси, сосиски, копченості).

3. Стежте за вагою і будьте фізично активними. Підтримання здорової маси тіла може знизити ймовірність виникнення раку молочної залози, простати, легень, товстої кишки та нирок. Тому у щоденному графіку має бути щонайменше 30 хвилин фізичної активності – хоча б прогулянка у парку.

4. Не зловживайте засмагою. Рак шкіри є одним із найбільш поширених онкологічних захворювань. Тому для уникнення зайвих ризиків достатньо виконувати кілька рекомендацій: влітку не засмагати з 10.00 до 16.00, використовувати сонцезахисний крем зі SPF щонайменше 30 та уникати соляріїв.

5. Профілактика – це регулярні огляди у сімейного лікаря та вакцинація. До 25% випадків раку в країнах із низьким і середнім рівнем доходів, до яких належить і Україна, зумовлено гепатитом В та вірусом папіломи людини (ВПЛ). Від цих інфекцій є вакцини. Щеплення суттєво знизить ризик виникнення деяких видів раку.

Як розпізнати рак

Злоякісну пухлину можна виявити на ранніх стадіях, якщо вчасно звернути увагу на деякі симптоми:

Безпричинна втрата ваги та апетиту.

Рясне потовиділення під час сну.

Підвищена температура протягом тривалого часу.

Хронічна втома, попри здоровий сон.

Розлади травлення – діарея або постійні закрепи.

Тривалий кашель і мокротиння з кров’ю.

Часті походи в туалет з болісними відчуттями, кров у сечі.

Поява нових родимок або ж трансформація наявних (зміна розміру, форми та кольору).

Збільшення лімфатичних вузлів.

Зміна розміру або форми грудних залоз, болісні відчуття.

Виразки або рани, особливо у роті, що довго не загоюються.

Незрозумілий біль будь-якого характеру та періодичності також може бути тривожним сигналом.

Нагадаємо, з 2020 року в Україні дослідження з ранньої діагностики раку стали безкоштовними.