Брудні діжки, немита підлога – так виготовляли та зберігали ковбасу в Одеській області. Склад, де зберігалося 9 тонн ковбаси, накрила Держпродспоживслужба. Жодного маркування, звідки продукція – невідомо. Документів теж немає.

Тож така знахідка – виключення чи звичайна практика? Що нам продають в магазинах? Порада експертів: перш, ніж купувати – читайте етикетки.

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Факти тижня провели експеримент. Було придбано три види вареної ковбаси різних цінових категорій. Одна коштує 50 грн за кілограм. Інша – 120 грн. Третя куплена в магазині фермерських товарів. Наче зроблена з органічних продуктів. Але коштує така ковбаска аж 250 грн. Усі зразки були віднесені до лабораторії.

Тож, результат нашого експерименту – ціна дійсно має значення. До дорожчої ковбаси у експертів менше запитань. Але чи поширюється це правило і на копчені ковбаси? Ми провели дегустацію.

Дегустація показала, що у випадку з копченими ковбасами ціна не має значення. На відміну від вареної. Навіть у дорожчих зразках виробник намагався зекономити на якісному м’ясі.

Але найважливіше – ковбасу лікарі радять споживати нечасто. Інакше можна отримати проблеми зі здоров’ям через штучні домішки та барвники.

Утім, харчова наука не стоїть на місці. На прилавках вже з’явилася ковбаса майбутнього. Для неї взагалі не треба тваринного м’яса. Ці ковбаски виглядають по-іншому, ніж ті, що ми звикли купувати в магазинах. На смак воно нагадує звичайне м’ясо. На око ж та запах їх не відрізнити від простої домашньої ковбаси.

Виявляється, ці ковбаски зроблені із рослинного м’яса. Зверніть увагу: не штучного з лабораторії, а саме рослинного. Його завезли в Україну зі США. Технологію виробництва американці приховують за сімома замками.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Волинській продбазі процвітає антисанітарія.