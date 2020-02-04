Весь світ 4 лютого відзначає День боротьби проти раку. З цієї нагоди Факти ICTV зібрали п’ять правил щоденного життя, дотримуючись яких, ви можете значно знизити ризик захворювання на рак.

Правило 1. Зберігайте здорову вагу і будьте фізично активними. Всього 30 хвилин фізичних вправ в день суттєво зменшать не тільки ризик виникнення раку, а й серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету.

Правило 2. Скоротіть споживання фаст-фуду. Те ж саме стосується солодких напоїв, червоного та обробленого м’яса (ковбас, сосисок, копчених продуктів). Не варто покладатися на дієтичні добавки.

Правило 3. Здоровий раціон. Основа здорового харчування – це цілі зерна, овочі, фрукти та бобові, тому їх має бути достатньо в їжі.

Не варто забувати про оптимальний режим харчування. Сніданок повинен бути протягом першої години після підйому, обід та вечеря не пізніше, ніж за три години до сну. Крім того, інтервал між основними прийомами їжі не повинен перевищувати три з половиною – чотири години.

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Правило 4. Відмовтесь від куріння та алкоголю. Адже до основних причин смертності, спровокованої алкоголем, належать не лише серцево-судинні захворювання, а різні види раку (молочної залози, печінки, кишківника).

Правило 5. Якщо ви мама малюка, не відмовляйтесь від грудного вигодовування. Це запорука здоров’я не лише дитини, а й жінки. Саме грудне вигодовування може допомогти знизити ризик розвитку раку яєчників та раку молочної залози.

Крім цих порад, потрібно також вчасно проходити профілактичні огляди і не забувати, що більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях.

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