Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я, від 30 до 50% випадків захворювань на рак можна було б уникнути, якби люди змінили свій спосіб життя.

Значно знизити ризик захворювання на рак допоможе фізична активність і дотримання здорового харчування.

Доведено, що куріння також збільшує зазначені ризики приблизно до 22%.

Аби знизити ризик захворювання на рак необхідно:

відмовитися від куріння;

не зловживати алкоголем;

харчуватися здоровою їжею і зменшити вживання червоного м’яса;

захищати шкіру від сонця;

підтримувати здорову масу тіла;

регулярно займатися фізичними вправами;

уникати впливу промислових та екологічних токсинів;

зробити здоровий сон (сім або більше годин) своїм пріоритетом;

отримувати достатню кількість вітаміну D;

проходити профілактичні огляди у лікаря.

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Лікування раку на ранній стадії має дуже велику ймовірність успіху завдяки сучасним терапевтичним методикам.

Проте часто захворювання виявляють на пізніх стадіях, коли ефективність лікування сильно знижується.

До слова, дослідження вчених показали, що легені здатні прибирати ракові мутації, спричинені сигаретами, якщо людина відмовиться від паління.

Джерело: Harvard Medical School