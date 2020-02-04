PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Які жінки найбільше люблять секс – дослідження

Учені Андалузького інституту сексології та психології (Іспанія) визначили, як різні погляди на життя впливають на рівень сексуального бажання у жінок.

Для цього дослідники попросили 22 тис. жінок із 71 країни, які говорять іспанською, заповнити спеціальний опитувальник.

За їхніми спостереженнями, лібідо вище у поліаморних жінок і тих представниць статі, які перебувають у стосунках, але живуть порізно з коханою людиною.

Також більший інтерес до сексу проявили бісексуальні жінки та лесбіянки, ніж гетеросексуальні жінки.

Виявилося, що до ігор у ліжку тягне частіше жінок із вищою освітою, ніж тих, хто закінчив тільки школу.

Читайте: Секс-гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Сексуальне бажання сильніше у домогосподарок, якщо порівнювати їх із жінками, які працюють.

Також учені визначили, що прихильниці “лівих” поглядів мають більш високе лібідо в порівнянні з тими, хто дотримується центристських або “правих” поглядів.

Крім того більше люблять секс нерелігійні жінки і ті, хто вірить у Бога, але не відвідує церкву регулярно, ніж глибоко релігійні респондентки.

До слова, Факти ICTV публікували  11 секретів, як зробити секс регулярним.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка