Які жінки найбільше люблять секс – дослідження

Учені Андалузького інституту сексології та психології (Іспанія) визначили, як різні погляди на життя впливають на рівень сексуального бажання у жінок.

Для цього дослідники попросили 22 тис. жінок із 71 країни, які говорять іспанською, заповнити спеціальний опитувальник.

За їхніми спостереженнями, лібідо вище у поліаморних жінок і тих представниць статі, які перебувають у стосунках, але живуть порізно з коханою людиною.

Також більший інтерес до сексу проявили бісексуальні жінки та лесбіянки, ніж гетеросексуальні жінки.

Виявилося, що до ігор у ліжку тягне частіше жінок із вищою освітою, ніж тих, хто закінчив тільки школу.

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Сексуальне бажання сильніше у домогосподарок, якщо порівнювати їх із жінками, які працюють.

Також учені визначили, що прихильниці “лівих” поглядів мають більш високе лібідо в порівнянні з тими, хто дотримується центристських або “правих” поглядів.

Крім того більше люблять секс нерелігійні жінки і ті, хто вірить у Бога, але не відвідує церкву регулярно, ніж глибоко релігійні респондентки.

До слова, Факти ICTV публікували 11 секретів, як зробити секс регулярним.