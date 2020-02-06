Що таке тест-система
Тест-система – це комплект реагентів, за допомогою якого проводиться дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції, яке дозволяє визначити наявність захворювання новим типом коронавірусу.
До комплекту входить набір реагентів, кожен з яких знаходиться у спеціальній окремій ємності.
В яких лікарнях діагностуватимуть коронавірус із Китаю
У випадках підозри на захворювання коронавірусом з Китаю, зразки відправлятимуть до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.
Наразі саме там знаходиться тест система, яку отримала Україна.
Коли буде результат із лабораторії
Для визначення результату дослідження лабораторії необхідно приблизно 5-7 годин робочого часу від моменту отримання зразка.
Чи можна купити тест-систему самостійно
Придбати тест-систему для проведення самостійного дослідження неможливо.
Тестування на коронавірус проводитиме виключно вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я. Діагностика захворювання відбуватиметься згідно з рекомендаціями ВОЗ.
На скільки досліджень розрахована тест-система
Тест-система розрахована на проведення близько 30 досліджень. Проте цього має бути достатньо до отримання наступної партії реагентів, адже діагностику проводитимуть лише у випадках, які підпадають під критерії ВООЗ як підозра на коронавірус.
Яка достовірність результатів обстеження на коронавірус
Результати тесту чітко показують наявність нового типу коронавірусу у хворих.
В Україні наразі у всіх підозрах було підтверджено інші збудники захворювання, такі як аденавірус, збудники грипу тощо.
Як підготуватися до діагностики на коронавірус
До діагностики на коронавірус мають готувати лікарі. Вони отримали рекомендації ВООЗ щодо ведення пацієнтів з підозрою на захворювання.
У закладів охорони здоров’я також є методичні рекомендації щодо забору зразків і транспортування хворих до лабораторії.