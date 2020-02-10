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Факти / Lifestyle

Рослини на робочому столі знижують рівень стресу – дослідження

Завдяки рослинам на робочому місці у працівників знижається рівень стресу.

Група дослідників з Японії провела експеременти та з’ясувала, що після залучення рослин у працівників електричної компанії знизився рівень тривожності, а також у стані спокою знизилась частота серцевих скорочень.

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Опубліковані результати в журналі HortTechnology показали, що якщо роботодавці активно заохочуватимуть працівників робити трихвилинні перерви для природи, їх психічне здоров’я покращиться.

Водночас догляд за рослиною не полегшив стрес усіх працівників дослідження, а деякі люди могли звикнути до рослин і більше не відчувати ефекту.

Раніше вчені провели дослідження і з’ясували, що чоловіки та жінки однаково орієнтуються в просторі.

Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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