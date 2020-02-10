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Факти / Lifestyle

У другого українця виявили коронавірус

На зупиненому на карантин біля берегів Японії круїзному лайнері Dimond Princess у другого українця виявили коронавірус.

– Станом на 10 лютого отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України, – розповіли у Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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Українців госпіталізували до японської лікарні столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під карантином щонайменше 14 днів.

Нагадаємо, раніше на коронавірус заразився член екіпажу лайнера Diamond Princess – 20-річний українець. Його відправили на карантин в японську лікарню.

Джерело:  Центр громадського здоров’я МОЗ України

Фото: Dreamstime

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