Турбота про дітей і про те, щоб їм було комфортно в своїй країні – це головна мотивація для роботи, написав у Facebook радник прем’єр-міністра Юрій Голик.

Отримати смс від друга, – привіт, сьогодні день народження сина. Він народився в і завдяки лікарні, яку ви збудували. Не знаю, що вас спонукало, коли ви будували саме її, але моя дитина жива завдяки лікарям, які працюють у ній. Я не знав тебе тоді, коли він народжувався, тільки познайомившись з тобою, дізнався, що це і ти зокрема. Дякую – це безцінно, – поділився радник прем’єра.

Новий педіатричний центр та шестиповерховий хірургічний комплекс, побудований з нуля та оснащений сучасною технікою, були створені на базі Центру матері і дитини імені Руднєва в Дніпрі зусиллями команди Валентина Резніченка, який очолював Дніпропетровську ОДА в 2015-2019 роках. Юрій Голик, який працював помічником голови ОДА, керував будівництвом та реконструкцією лікарень.

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Радник прем’єра Голик: Все, що ми робимо – заради дітей / 3 фотографии

Так співпало, що будувати ми її почали в той рік, коли дочку мого іншого товариша рятували не в нашій країні. Просто тому, що це був єдиний спосіб дати їй життя, – згадує Голик.

Все, що ми робимо – заради дітей. Щоб вони народжувалися, вчилися та жили в нашій країні, зазначив він.

Раніше радник прем’єр-міністра Юрій Голик заявив, що новий корпус Національної дитячої лікарні Охматдит буде відкритий влітку цього року, що дозволить в чотири рази збільшити кількість операцій з пересадки кісткового мозку.