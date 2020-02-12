Епідемія грипу в Україні: за тиждень померли 8 і захворіли 250 тис. людей

За минулий тиждень (03.02–09.02) на ГРВІ захворіли 283 656 людей, із них 65,6 % – діти.

Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

– Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 тис. населення, що на 55,6 % більше епідемічного порога в Україні. Майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищений епідпоріг, – зазначають у МОЗ.

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Однак перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.

– За тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу, – йдеться у повідомленні.

Упродовж тижня проти грипу вакцинували 956 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 236 343 особи.

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