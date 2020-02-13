Міжнародний день презерватива відзначається 13 лютого. Дата виникла у 2007 році напередодні Дня святого Валентина як чергове нагадування про безпеку сексуальної поведінки.

З цієї нагоди екс-міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун розвіяла міфи про цей вид контрацепції, а також розповіла, як правильно ним користуватися.

Супрун зазначила, що презервативи мають термін придатності, який значно впливає на його якість. Крім того, кращим захист не стане, якщо чоловік одразу два натягне.

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Також варто пам’ятати, що презервативом варто користуватися під час усіх видів сексу, а не лише під час вагінального.

Якщо вже хтось не знав, то презерватив річ одноразова.

Не можна носити їх у гаманці, кишенях та сумці без картонної коробки, адже зім’ятий презервативе менш якісний у використанні. Також не можна відкривати упаковку ножицями, нігтями чи зубами.

Крім того, чоловіку варто правильно обирати розмір, а купувати винятково в аптеці.

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