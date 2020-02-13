Секс у душі може чудово урізноманітнити стосунки та принести в них новий виток пристрасті. Займатися сексом без шкоди для здоров’я допоможуть декілька порад.

Романтична атмосфера

Ванна, як і будь-яка інша кімната, виглядатиме значно святковіше, якщо заздалегідь у ній прибрати та розставити свічки.

Це допоможе швидше налаштуватися на потрібний романтичний лад.

Під воду не одразу

Не поспішайте зробити крок за партнером у душову кабіну.

Поспостерігайте кілька хвилин за тим, як ваша половинка купається на самоті.

Мильна піна та струмені теплої води здатні повернути чистоту навіть найстабільнішим стосункам.

Мило чи гель?

Гель для душу через високий вміст масел знижує чутливість шкіри. Тоді як мило її підвищує.

Однак врахуйте, що деякі компоненти мила можуть привести до вагінальних інфекцій.

Не варто заганяти мильні пальці якомога глибше.

Тим паче уникайте потрапляння мила чи гелю в очі.

Прелюдії під водою

Не забувайте про прелюдії. Ванна та душ – чудове місце для орального сексу.

До слова, багато дівчат, які зазвичай нехтують оральними ласками, не проти зайнятися ними в душі.

Швидше за все, це пов’язано з особливою чистотою партнера в цей момент, а також великою кількістю води.

Вибір пози

Незважаючи на обмежений простір, у душі можна використовувати чимало поз для сексу.

Найбільш виграшний варіант – коли партнери стають один до одного обличчям, а жінка обхоплює чоловіка ногами.

У цьому випадку партнеру фактично потрібно утримувати партнерку в повітрі.

Більш безпечна поза – чоловік ззаду та притримує стегна партнерки.

У свою чергу дівчина нахиляється вперед і впирається руками в стіну для стійкості.

Крім того, жінка завжди може укласти партнера в ванну та влаштуватися зверху.

Для рівноваги можна триматися за плечі чоловіка чи бортики ванни.

Чоловік у цей час може намилити долоні та пестити жіночі груди.

Не забувайте про те, що можна додатково стимулювати клітор знімною насадкою для душа.

Однак краще попередньо виставити оптимальну температуру та натиск води.

Якщо йдеться про ванну, дівчина може сісти на бортик, а чоловік – розташуватися прямо перед нею і побалувати ніжним кунілінгусом.

Лубрикант

Вода не є ефективним зволожувачем, більш того, вона змиває кількість природної змазки.

Лубрикант на водній основі швидко перестане діяти, тому краще обрати варіант на силіконовій основі.

Але й тут варто бути обережними – на лубриканты дуже легко послизнутися.

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