Радуцький бореться за виробництво препаратів крові в Україні – журналіст

У законопроекту №2429, ініційованого головою комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким, виникло багато противників, оскільки він забороняє вивозити за кордон кров та її компоненти і спрямований на розширення виробництва препаратів плазми в Україні з метою заміщення дорогих імпортних аналогів та самозабезпечення потреб країни.

Про це заявив у Facebook блогер та журналіст Сергій Лямець.

– Розгорілися пристрасті навколо закону про ринок крові. Прочитав і ось що думаю. Ніякого злочину я там не побачив. Навіть навпаки. Поливають напалмом автора проекту Михайла Радуцького, малюють копита та роги, приписують плани. Ніби як запланував геноцид проти українців та хоче відібрати у них кров і вислати за кордон. Не знаю тонкощів, але це явно непросто. Я спілкувався з Радуцьким на одному з ефірів. Цілком нормальний чоловік. Думаю, явно відбувся перетин з чиїмись інтересами. Для мене тут чітко працює принцип: якщо критикують соросята, значить, проект нормальний, дайте два, – написав журналіст.

Лямець вважає, що цей закон необхідний Україні, оскільки повернутися до масової держсистеми заготовки крові вже не вийде.

– Свідомих людей в країні, яка воює, вкрай мало. Це означає, що ми вже не повернемося до масової державної системи заготівлі крові. Вже не буде тієї ситуації, де тисяча робітників заводу в середу йдуть здавати кров, щоб отримати талони на харчування та звання почесного передовика виробництва. Потрібна інша система, – переконаний автор.

За його словами, неухвалення законопроекту вигідно тим, хто сьогодні постачає в Україну дорогі імпортні препарати, сплачуючи податки за межами країни, та не зацікавлений в розвитку вітчизняного ринку крові.

– У цьому сенсі мені зайшов пункт законопроекту, який забороняє вивезення крові та матеріалів крові з України. Думаю, ідеально це виглядало б так: сертифіковані пункти із забору крові, в них все чисто та стерильно. Останній пункт особливо важливий, тому що в Україні епідемії ВІЛ та гепатиту С, а ще традиційні герпес і папілома, – написав Сергій Лямець.

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Він припустив, що самостійно державна медицина цей проект реалізувати не зможе.

– Можна виділити з бюджету гроші, і тоді потягне, але це буде крадіжка, і чомусь досі цього не зроблено. Вибачте, не зроблено за 20 років – значить, не можемо. Тож давайте визнаємо неминуче та запустимо в цю сферу приватний бізнес. Нехай працює в Україні, – закликав журналіст.

За його словами, в іншому випадку країну чекає поступове виснаження ресурсу патріотів, а потім – перехід на тотальні закупівлі через Crown Agents.

– Я не знаю, наскільки імпортна кров дорожча. Але точно дорожча. Її потрібно зібрати а аборигенів Африки, переробити та привезти в Україну в особливих умовах. Думаю, ось в чому суть цього закону. Так, це певний злам системи. Але це той випадок, коли пора. А прямо зараз, наскільки я знаю, кров з України йде в Європу. Хоча нам самим не вистачає, – підсумував Сергій Лямець.

Його колега – журналіст і телеведучий Сергій Іванов однією з головних переваг законопроекту №2429 назвав зростання українського виробництва препаратів крові і плазми і заміну ними дорогих імпортних аналогів.

Законопроект не дає якихось преференцій та не обмежує конкуренцію одним компаніям, для всіх встановлюються однакові чіткі та прозорі умови: плазму в Україні можуть збирати і виробляти з неї препарати суб’єкти всіх форм власності, якщо вони мають відповідну ліцензію. Це робиться з простою метою: збільшення обсягів вітчизняного виробництва препаратів крові для зменшення залежності країни від дорогих імпортних аналогів (різниця в ціні в 2,5 раза), – написав Іванов у своєму блозі на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону №2429 Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупційних чинників у сфері охорони здоров’я. За відповідне рішення проголосували 259 нардепів.