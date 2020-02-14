Вчені показали нові фото коронавірусу під мікроскопом

Вчені Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США оприлюднили знімки нового типу коронавірусу, зроблені під мікроскопом.

Вони не дуже відрізняються від коронавірусу MERS-CoV 2012 року та SARS-CoV, що з’явився у 2002 році.

Фотографії коронавірусу Covid-2019 зробили за допомогою сканувального і трансмісійного електронного мікроскопу.

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Наразі відомо, що кількість хворих новим типом коронавірусу зросла до 63,8 тис. людей. Пневмонія, викликана захворюванням, призвела до 1,3 тис. летальних випадків.

Наразі осередком розповсюдження захворювання залишається Китай, зокрема, провінція Хубей. Саме там наприкінці 2019 року почався спалах нового типу коронавірусу.

До слова, загальна кількість хворих на коронавірус лікарів у Китаї зросла до 1,7 тис. осіб.

Джерело: NIAID

Фото: Flickr