Чому дівчата після пластичної операції виглядають однаково: думка хірурга

Пластичний хірург розповів про тонкощі своєї роботи і відповів на популярні запитання.

Андрій Якобчук – пластичний хірург. Він впевнений, що імпланти не заважають грудному вигодовуванню.

– Якщо операції зроблена правильно і хірург вибрав правильні імпланти, дівчата потім можуть годувати і кілька дітей.

Також лікар розповів, де краще робити пластичні операції: в Україні чи за кордоном.

– У нас є величезна кількість пацієнтів, які приїжджаю з-за кордону робити ці операції. І, на жаль, багато хто приїжджає, щоб переробити невдалі.

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Якобчук зазначив, що найбільше його здивувала операція на зменшення грудей.

– Найбільш незвичайна операція була, коли я зменшував груди з 10 розміру до 2.

Також він розповів, чому дівчата після пластики виглядають однаково.

– Краса – це стандарт, це кліше. Зробити гарний ніс – це зробити його за відповідною шириною та висотою. Якимось стандартним. Тому потім кажуть, що всі схожі один на одного.

Андрій Якобчук зазначив, що найбільше його дратують в професії непорядні колеги.

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До слова, раніше ми писали, коли лікарі зможуть здійснювати операції з пересадки голови.