Оральний секс підвищує рівень захворюваності на рак – 5 “дзвіночків”

У світі виявляють все більше випадків захворювання на рак, до яких призвели заняття оральним сексом.

Такий вид сексу збільшує ризик заразитися папіломавірусом, який може інфікувати ротову порожнину.

Приблизно кожен четвертий рак ротової порожнини і кожен третій рак горла пов’язані з папіломавірусом, попереджають експерти.

– Існують чіткі факти про зростання ризику раку порожнини рота через папіломавірус, особливо у молодих людей, – каже відомий британський стоматолог-гігієніст Анна Міддлтон.

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Ознаки зараження папіломавірусом та раку ротової порожнини:

Плями на язиці;

Виразки, які не загоюються;

Набряк у роті;

Біль під час ковтання;

Шишка у горлі.

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