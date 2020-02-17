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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Знання декількох мов захищає від хвороби Альцгеймера – вчені

Швидкість розвитку когнітивних погіршень у білінгвів менше, ніж у монолінгвів. До такого висновку дійшли фахівці Йоркського університету, спостерігавши за 158 пацієнтами.

У тих, хто використовує в мові лише одну мову, погіршення пам’яті зі збереженням загальних пізнавальних та інших здібностей починалося в 75,5 років. У білінгвів трохи пізніше – в 77,8 років.

Дослідники також простежили за піддослідними до того часу, поки когнітивні погіршення у них змінилися хворобою Альцгеймера. У монолінгвів це зайняло 2,8 року. У людей, які знають кілька мов – усього 1,8.

З огляду на попередні дані, автори роботи вважають, що справа у захисному ефекті двомовності для мозку. Порушення когнітивних функцій у білінгвів проявляється пізніше. Хоча дегенеративні процеси в мозку вже відбуваються, йому довгий час вдається їх компенсувати, що призводить до затримки виявлення порушень.

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– Уявіть собі дамбу з мішків із піском, які стримують річку. В якийсь момент вода все-таки хлине через них, – сказала глава дослідження професор психології Еллен Бьялісток.

Дослідження частково підтримано грантами від Ради природничих та інженерних досліджень Канади та від Національного інституту охорони здоров’я США.

Фото: Dreamstime

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