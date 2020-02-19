PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

За тиждень від грипу в Україні померли 10 людей

За період з 10 по 16 лютого в Україні зафіксували 10 смертей від ускладнень грипу.

Всього за вказаний період зафіксували близько 245 тис. випадків захворювання на ГРВІ. Більшість хворих (61,4%) – діти.

– За тиждень зареєстровано десять летальних випадків у результаті грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону – 38 людей померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу, – повідомили у прес-службі МОЗ.

Читайте: У Києві зросла кількість хворих на грип і ГРВІ, 90 шкіл закрили на карантин

Наразі в Україні зафіксовано широке географічне поширення грипу. Епідемічна активність різної інтенсивності зафіксована у всіх областях України окрім Харківської та Луганської області, а також місті Київ.

Такі показники є типовими для зимової пори року і не означають початок епідемії грипу в Україні.

Нагадаємо, в період з 3 до 9 лютого в Україні 8 осіб померли в результаті ускладнень грипу.

Джерело: МОЗ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка