Препарат Арбідол фігурує як потенційні ліки проти коронавірусу Covid-19 у шостій версії попередньої програми діагностики та лікування захворювання, яку МОЗ Китаю опублікувало 18 лютого.

Крім Арбідолу у програмі фігурують хлорохінфосфат, інтерферон і рибавірин. Однак всі препарати застосовуються лише в експериментальному режимі.

Про можливу ефективність Арбідолу стало відомо ще 4 лютого завдяки заяві китайських вірусологів з Чжецзянського університету.

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Зазначений препарат був розроблений в радянському Інституті фармакології, токсикології та хіміотерапії у 1970-х роках, а зараз його виробляють і в Китаї.

Арбідол застосовується як ліки від грипу, однак в його ефективності є сумніви.

Так, Всесвітня організація охорони здоров’я не визнала його у зазначеній категорії, а Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США не зареєструвало Арбідол як ліки.

До слова, у громадян, які раніше прибули з Китаю в Україну, не зафіксували захворювання новим типом коронавірусу.

Джерело: МОЗ Китаю, The Bell