У смт Нові Санжари проходять мітинги проти надання евакуйованим громадянам з Китаю місцевий санаторій для обсервації.

– Як вам не соромно, що ви коїте? Тому щиро закликаю: припиніть цю паніку, яка взагалі не гідна цивілізації, – звернувся до протестувальників український лікар Євген Комаровський.

Він підкреслив, що українці не бояться ігнорувати багато санітарних і медичні норм, а перед коронавірусом, який навіть не виявили, вони у страху.

– Не робити щеплення дітям – не боїмося. Жерти базарні консерви та вмирати від ботулізму – не боїмося. Ковтати за будь-якого чиху антибіотики – не боїмося, – зазначив Комаровський.

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Також лікар вказав на те, що наші громадяни не користуються ременями безпеки, тому що це для “слабаків”.

– Сурогатний алкоголь – наше все. Любов і повага до медпрацівників – зашкалюють. Валідол – від інфаркту, пустирник від депресії, вітаміни для імунітету, гомеопатія – від усього. Грипу, правця, кору, туберкульозу, сифілісу, коклюшу – не боїмося, – підкреслив Комаровський.

Нагадаємо, місцеві мешканці на протестах у Нових Санжарах радикально налаштовані проти розміщення евакуйованих з Китаю. Мітингарі перекрили дороги, проте правоохоронці запевняють, що до обсервації все готово, а хто буде перешкоджати, то поліція реагуватиме.