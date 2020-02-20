Скалецька та Зеленський проінспектували ремонт лікарні в Борисполі

Вже до кінця року має бути відремонтовано 220 опорних лікарень у всій країні. В них буде комфортно перебувати як пацієнтам, так і лікарям.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час перевірки президентом Володимиром Зеленським ходу ремонтних робіт у Бориспільській багатопрофільній лікарні.

– Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування – одна з 220 лікарень, капітальний ремонт яких має бути завершено до кінця року. Тут надають допомогу профільні спеціалісти, лікуючи жителів міста Бориспіль і Бориспільского району, – пояснила Скалецька.

У липні минулого року президент Володимир Зеленський відвідав лікарню і дав доручення за рік привести її до нормального, сучасного стану. Сьогодні він особисто перевірив хід робіт.

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Очікується, що перша частина лікарні буде здана вже в березні, друга – у червні, третя – в липні, а до кінця року добудують пологове відділення.

– У цій лікарні буде комфортно і безпечно як лікарям, так і пацієнтам, які будуть лікуватися в гідних умовах. У цьому і є сенс медичної реформи: дати людям доступ до якісної медицини, а лікарям – нормальні умови праці та гідну зарплатню, – наголосила Скалецька.

Вона також повідомила, що президент Володимир Зеленський ініціював створення Колегії, в яку входитимуть видатні фахівці медичної галузі.

– Ця Колегія проаналізує перебіг медичної реформи і надасть рекомендації щодо того, як зробити медичні послуги максимально доступними і якісними для всіх мешканців України, – зазначила очільниця Міністерства охорони здоров’я.

Раніше Зоряна Скалецька закликала не вірити чуткам і фейкам щодо ситуації з коронавірусом.