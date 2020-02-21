У Китаї та інших країнах Азії продовжує швидко поширюватися невідомий коронавірус, який провокує бронхіт і пневмонію. У багатьох аеропортах світу вже ввели заходи з перевірки мандрівників з Китаю.

Факти ICTV розповідають все, що необхідно знати про коронавірус, який вперше було зафіксовано у китайському місті Ухань.

Скільки людей захворіли на новий коронавірус

Перші випадки зараження невідомою пневмонією зафіксували у китайському місті Ухань, в якому проживають близько 12 млн людей, наприкінці 2019 року.

Станом на 21 лютого, кількість хворих на новий тип коронавірусу в Китаї зросла до 75,4 тис. людей, від захворювання померли 2 236 осіб, вилікували від інфекції 18,2 тис. пацієнтів, їх виписали з лікарень.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.

Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії, Єгипті, Бельгії та ОАЕ.

Джерелом походження вірусу вважається ринок в Ухані, де продавали морепродукти і різних дрібних тварин. Його закрили на карантин 1 січня 2020 року.

Що таке коронавірус і його симптоми

Коронавірус – це сімейство вірусів, яке вражає людей, тварин і птахів. Його ціллю стає дихальна система, шлунково-кишковий тракт або нервова система.

Він також може викликати бронхіт і пневмонію.

Симптоми нового коронавірусу такі:

головний біль;

кашель;

лихоманка;

запаморочення;

підвищена температура.

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Джерелу захворювання присвоїли назву Covid-2019.

Вчені припускають, що його основним носієм є тварини, проте були зафіксовані і випадки захворювання від людей під час близького контакту.

Як уберегтися від захворювання

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі дає поради з профілактики, схожої на ту, що застосовується під час звичайних спалахів грипу.

Щоб уберегтися від коронавірусу Covid-2019, необхідно:

мити руки з водою і милом або витирати їх серветками з вмістом спирту;

прикривати рот під час чхання і кашлю;

уникати тісного контакту з людьми з симптомами застуди або грипу;

не вступати в незахищений контакт з тваринами і домашньою худобою;

добре проварювати яйця і м’ясо перед вживанням в їжу.

Реакція світу та України на новий коронавірус

Світова спільнота не залишає без уваги випадки захворювання вірусом і вже вживає різних заходів з цього питання.

Так, в аеропортах США, Італії, Сінгапуру та інших країн світу почали перевіряти мандрівників з Китаю на наявність захворювання у зв’язку з тим, що хворих коронавірусом фіксували в Південній Кореї та Японії і заявою ВООЗ про можливе поширення вірусу за межі Китаю.

Низка країн, зокрема США, Велика Британія, Німеччина, Франція, евакуювали своїх громадян з Уханя.

20 лютого Україна також евакуювала з Китаю 45 українців і 27 іноземців. Вони протягом двох тижнів перебуватимуть на обсервації у санаторії в Нових Санжарах Полтавської області.

Усі евакуйовані здорові, вони пройшли перевірку медиків перед посадкою на літак. Якщо у когось із громадян, яких евакуювали з китайського міста Ухань, виявлять ознаки захворювання, то його доправлять до інфекційної лікарні.

Крім того, у разі підозри на коронавірус обсервацію евакуйованих продовжать на 14 днів.

Тим часом у Китаї повідомляють, що нові випадки захворювання на коронавірус знизилися.