Інкубаційний період коронавірусу може бути 27 днів

Інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути 27 днів, а не 14, як прийнято вважати.

Влада провінції Хубей повідомила, що у 70-річного чоловіка з’явилися симптоми захворювання через 27 днів після зараження.

24 січня він повернувся в Шеньнунцзя зі східної частини Ечжоу, де він контактував зі своєю сестрою, яка заражена коронавірусом.

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У нього піднялася температура 20 лютого і через день тест дав позитивний результат на коронавірус.

Відзначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу.

Нагадаємо, спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань в кінці грудня 2019 року. В даний час в Китаї на них захворіли вже понад 76,2 тис.осіб, а 2 247 осіб померли від зараження коронавірусом.