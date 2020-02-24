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Факти / Lifestyle

На порозі пандемії – ВООЗ про коронавірус COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я допускає, що епідемія коронавірусу може перерости у світову пандемію.

– Ми не спостерігаємо неконтрольоване поширення коронавірусу, не спостерігаємо масштабної важкої захворюваності чи смертності. Чи має коронавірус потенціал, щоб викликати пандемію? Звичайно. Вона вже почалася? За нашою оцінкою, ще ні, – зазначили у ВООЗ.

Варто зазначити, що у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 2 619 – летальні. Одужало вже 25 360 осіб. Крім того, вірус зафіксували вже у 29 країнах.

Читайте: ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування коронавірусу

Пандемія  епідемія, що характеризується найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території усієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства, і, як правило, ефективних засобів профілактики та лікування.

Раніше Факти ICTV писали, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19  Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

Источник: World Health Organization (WHO)

Фото: Dreamstime

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