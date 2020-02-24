Всесвітня організація охорони здоров’я допускає, що епідемія коронавірусу може перерости у світову пандемію.

– Ми не спостерігаємо неконтрольоване поширення коронавірусу, не спостерігаємо масштабної важкої захворюваності чи смертності. Чи має коронавірус потенціал, щоб викликати пандемію? Звичайно. Вона вже почалася? За нашою оцінкою, ще ні, – зазначили у ВООЗ.

Варто зазначити, що у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 2 619 – летальні. Одужало вже 25 360 осіб. Крім того, вірус зафіксували вже у 29 країнах.

Читайте: ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування коронавірусу

Пандемія – епідемія, що характеризується найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території усієї країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах. Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства, і, як правило, ефективних засобів профілактики та лікування.

Раніше Факти ICTV писали, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

Источник: World Health Organization (WHO)